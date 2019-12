La profezia di Salvini sul M5S | “Verrà inglobato dal PD”

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Matteolancia unasul M5S per il 2020. Il leader della Lega ha rilasciato un’intervista a Pietro Senaldi, direttore di Libero. Un’occasione per fare il bilancio dell’anno appena concluso e per parlare dell’anno che verrà. Quanto agli ex alleati del M5S,ha dichiarato che il Movimento verràdal PD: “Grillo e DiMaio si sono innamorati del potere e per conservarlo si sono alleati con il Pd, smarrendo la loro spinta originaria. Una scelta politica sbagliata. I loro elettori non hanno gradito”., nel colloquio con Libero, ha anche spiegato che sta studiando per tornare al governo, stavolta però da premier: “Questo periodo all’opposizione mi sta servendo molto. Sto avendo una girandola di incontri, anche a livello internazionale, che per ragioni di opportunità mantengo riservati. … Sarà più dura per il ...

