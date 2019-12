Irama, l’annuncio su Instagram preoccupa i fan: “24 ore, poi buio” (Di martedì 31 dicembre 2019) Irama spiazza tutti con un annuncio che ha tutto il sapore di una parentesi lontana dai social. Su Instagram, le sue parole hanno sollevato un moto di curiosità mista a preoccupazione, e gli interrogativi dei suoi follower si assiepano intorno alle poche righe affidate a un post in cui si mostra ai fan, in un selfie enigmatico, a poche ore dall’alba di un nuovo anno. Ricco di progetti, certo, ma anche di ‘misteri’ ancora tutti da svelare. Irama saluta i fan: “Andrò via da qui” “24 ore. Poi buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo“. Non sono i versi di un nuovo successo di Irama ma il suo messaggio su Instagram, intriso di mistero e determinazione, con cui sembra annunciare l’addio ai social. L’artista stacca la spina e volge lo sguardo verso un ‘altrove’ che i fan ... Leggi la notizia su thesocialpost

Irama l’annuncio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Irama l’annuncio