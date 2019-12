In Europa non c’è giustizia fiscale e le multinazionali continuano ad approfittarne

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Approvata recentemente a Strasburgo una risoluzione che chiede “una posizione comune europea ambiziosa”, ma il testo è tutt’altro che coraggioso. Tra veti incrociati, polemiche e ambiguità restano tutti sul tappeto i motivi che impediscono di raggiungere equità nelle tasse all’interno dell’Unione Europea.

