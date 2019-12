Il Tesoro ottiene più tempo dall' Ue per vendere Mps La banca cede npl per 1 | 8 miliardi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Ministero dell’Economiapiù’Ue per riprivatizzareMonte dei Paschi di Siena, la quale annuncia un ulteriore passo nel suo percorso di “derisking” con la cessione di crediti deteriorati per circa 1,8di euro.“I servizi della Commissione europea e del ministero dell’Economia e delle Finanze, su richiesta delle autorità italiane, hanno concordato di posticipare all’inizio del 2020 la presentazione del piano di dismissione della partecipazione del Ministero nellaMonte dei Paschi, alla luce e in linea con l’interlocuzione in corso in merito a un’operazione di derisking della” rende noto il Mef.Il gruppo Mps ha annunciato stamani ulteriori 3 operazioni di cessione di crediti deteriorati per un importo totale di circa 1,8di euro. Gli accordi si sommano ai ...

