Formula 1, il team Ferrari vale 1,2 miliardi. Hamilton il pilota più pagato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Classifica Forbes Formula 1. Ferrari un team da 1,2 miliardi di dollari. Hamilton il pilota più pagato. Vettel e Verstappen sul podio. ROMA – L'anno ormai volge al termine e Forbes ha stilato una classifica sulla Formula 1. Graduatoria che 'premia' la Ferrari con un appeal finanziario da 1,2 miliardi di euro. Una cifra sicuramente imponente se si pensa che la Mercedes si ferma a 902 milioni nonostante una crescita del 46%. Il podio di questa classifica troviamo una Red Bull in netta crescita. In questo anno il team austriaco ha ottenuto un utile di 291 milioni di euro facendo aumentare il proprio valore a 572 milioni. McLaren in rosso La prima degli altri è la McLaren che ha un valore di 555 milioni di euro. Per la scuderia di Woking non è stato un anno positivo vista la perdita di 122 milioni, scambiandosi la posizione proprio con la Red Bull.

