Conte e Salvini | lite a distanza | “Conte è una persona che vive male”

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Non c’è pace tra Giuseppee Matteo. Durante la conferenza stampa di fine anno, il premier ha attaccato il leader della Lega: “È insidiosa la modalità con cuiinterpreta la sua leadership“, aveva sottolineato. La replica arriva un giorno, durante un comizio. L’attacco diDurante un comizio a Bergamo, il leader della Lega ha risposto al Premier: “è unachemale, è ossessionata da me: si alza la mattina e va a dormire pensando a me“. Appena sabato,aveva parlato di una maratona di governo lunga tre anni,, naturalmente non è d’accordo: “Non arriva neanche al primo chilometro. L’ostacolo sarà la realtà, c’è una situazione economica preoccupante“. E ancora: “Noi al governo ci torniamo con il voto degli italiani, non con i giochini di palazzo“. Intanto è arrivata anche la notizia di uno scorporamento: il ministero ...

