Comuni: Asael, ‘rassicurazioni Musumeci non bastano, serve tavolo a tre con Regione e Stato’ (Di lunedì 30 dicembre 2019) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – “A pochissimi giorni dalla chiusura dell’esercizio corrente, l’incertezza dei Comuni di potere contare interamente per competenza sui 115 milioni per investimenti deliberati in bilancio dalla Regione, e concertati in conferenza Regione-Autonomie locali per l’anno in corso, deve fare riflettere sulla condizione del sistema istituzionale”. Così il presidente dell’Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, Matteo Cocchiara. “Non può essere sufficiente, anche per motivi tecnici, la rassicurazione data dal presidente della Regione secondo cui i 70 milioni mancanti arriveranno – ha aggiunto – Per assurdo, un sindaco che conosce la distribuzione del Fondo non può adottare i suoi provvedimenti amministrativi per l’esercizio in corso in quanto non ha certezza dei ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

