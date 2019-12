Allan rinnova a sorpresa con il Napoli | in azzurro un anno in più

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 30 dicembre 2019) L’edizione odierna de Il Mattino riporta in merito alla situazione rinnovi in casae punta l’attenzione su uno dei calciatori più chiacchierati,con il. Al brasiliano 3 milioni di euro a stagione fino al 2024: A valle di circa un mese di ripetuti e costruttivi contatti tra ile l’entourage del centrocampista, ci sarebbe una fumata bianca con adeguamento stipendiale ed allungamento del contratto che prevedeva la fine nel 2023.percepirà quidi 3 milioni di euro a stagione. Il rinnovo del brasiliano non rientrava nelle prime necessità azzurre ma l’altissimo ingaggio offerto dai francesi del PSG ha messo in allarme la dirigenza azzurra. I prossimi nella lista dei rinnovi contrattuali sono i polacchi Zielinski e Milik. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Insigne-Gattuso – Nasce il patto per ...

