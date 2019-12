Ai Tribunali lo slalom degli sposi tra le borse false, via Toledo invasa dalle bancarelle (Di lunedì 30 dicembre 2019) In questi giorni festivi, con Napoli presa d'assalto dai turisti, le strade principali e quelle del centro storico si riempiono anche di bancarelle di merce contraffatta. È il caso di via Toledo, dove le lenzuola degli abusivi occupano lunghi tratti di marciapiede, e di via Tribunali, dove invece una coppia di sposi ha dovuto fare lo slalom tra le borse false. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Tribunali slalom Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tribunali slalom