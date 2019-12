Wanna Marchi e Stefania Nobile aprono i corsi per imparare a comunicare

Leggi la notizia su trendit

(Di domenica 29 dicembre 2019)tornano in cattedra. L’appuntamento è per l’8 gennaio 2020: madre e figlia hanno deciso di realizzare la loro prima masterclass legata al primo corso online per insegnare come diventare un perfetto venditore. Il sito anticipa che grazie al corso sarà possibile scoprire edtutte le migliori tecniche comunicative nel mondo delle vendite Il resto del corso resta avvolto nel mistero: i dettagli e le tecniche da apprendere sono svelati giornalmente dasul suo profilo Instagram attraverso storie dirette, dove le due donne rispondono in prima persona a quesiti e chiarimenti degli utenti Non serve studiare: devi ascoltare esperienze di vita vera per diventare il numero uno.View this post on Instagram https://grimus18.com/coming-soon COSA ASPETTI??? #lavitaeunacosameravigliosa ...

alde68 : Wanna Marchi gli spiccia casa - claudiodamico72 : Le nuove grandi risorse politiche della destra in Emilia. Manca Wanna Marchi.????? - GeaPilato : RT @pieroomega2: @AlexandreRosssi @virginiaraggi @NicolaGratteri 'Vivo a Roma con residenza altrove'! ?????? L'ex #PDiota 'illuminato' mi fa q… -