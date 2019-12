Valanghe: 4 morti in 24 ore in Italia, le stragi evitabili, le allerte e le inchieste aperte a posteriori (Di domenica 29 dicembre 2019) Quattro persone morte in 24 ore. E’ questo il bilancio delle Valanghe che hanno interessato in queste ore l’Italia. E’ stato un fine settimana da incubo quest’ultimo del 2019 sulle montagne del Trentino Alto Adige. Ieri unna madre di 25 anni, sua figlia di 7 anni e un’altra bambina coetanea sono morte dopo essere state travolte da una slavina, mentre stavano sciando su una pista regolarmente battuta in Val Senales, in provincia di Bolzano. Ma è davvero una fatalità, o si poteva evitare. Difficile rispondere con certezza e facile pontificare a posteriori, ma quel che è certo è che risulta quanto mai necessario riflettere sulla sicurezza sulle piste da sci. Spesso, infatti, per offrire percorsi mozzafiato agli sciatori si scelgono piste o “stradine” che scendono a ridosso di pareti rocciose o su pendii particolarmente stretti e ripidi. Ma ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Valanghe morti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Valanghe morti