Tuttomercatoweb | Mertens vuole restare fino a giugno | ma Gattuso gli preferisce Milik

(Di domenica 29 dicembre 2019) Nessuna schiarita sul fronte del rinnovo contrattuale di Dries. Il contratto del belga scade ae se qualcuno pagherà la clausola di 10 milioni valida per l’estero entro il 10 gennaio potrebbe andar via. Ma l’attaccante non ha intenzione di lasciare Napoli, scrive. “Non arrivano schiarite per Dries. Il belga è in scadenza aed ha una clausola da 10mln di euro, per liberarsi solo per l’estero entro il 10 gennaio, ma non sembra voler lasciare Napoli, almeno per ora. Il Borussia Dortmund è pronto da tempo all’investimento, dall’arrivo di Ancelotti lo stesso vale anche per l’Everton, manon intende muoversi a gennaio”. L’idea diè diin squadra, anche se l’intesa per il rinnovo è lontana. Non c’è accordo sul numero di annualità e neppure su ...

