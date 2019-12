“Sono volata per strada” | incidente per Luciana Littizzetto | le sue parole

Leggi la notizia su howtodofor

(Di domenica 29 dicembre 2019) Brutta e dolorosa disavventura per la conduttrice di “Che tempo che fa”,. La nota attrice comica è caduta facendosi male a ginocchio destro e polso sempre della stessa parte del corpo. A svelare quanto accaduto è stata la stessa 55enne di Torino, attraverso la propria pagina Instagram. Nelle scorse ore ha infatti pubblicato una foto in cui si vede la stessa seduta su un letto, con la gamba destra completamente fasciata, e una fasciatura sul polso, il tutto correlato dalla didascalia: “E buona fine e buon principio. #nocomment ##perlastrada #rotulaepolso”. (Continua…) Chiaro il riferimento ironico all’inizio del nuovo anno, che non sembra quindi cominciare con il migliore degli auspici, ma lanon sembra essersi persa d’animo, e nella foto appare sorridente e con un pollice alzato. Non si sa bene cosa sia accaduto, ma in base a quanto ...

