Serie tv su Infinity a gennaio 2020 | cosa guardare da Believe a The Big Bang Theory 12

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dopo aver dato un'occhiata alle nuove proposte di Netflix e Sky, scopriamo adesso l'offerta ditv su. La piattaforma dà il via al suo anno in streaming con, disponibile dal 2. A metà fra drama, thriller e fantascienza, lacreata da Alfonso Cuarón e Mark Friedman e prodotta da J.J. Abrams arriva dunque on demand dopo la prima visione assoluta su Premium Action. La storia è quella della piccola Bo, dotata di poteri soprannaturali ma non del tutto in grado di gestirli. Cresciuta dai Truers, incaricati di proteggerla da quanti vogliano sfruttarne le sue capacità a proprio vantaggio, la ragazzina sviluppa tali poteri e intraprende un viaggio attraverso gli Stati Uniti al fianco di un uomo, Tate, anch'egli impegnato a proteggerla da avvoltoi e malintenzionati. Gli interpreti principali dellasono Jake McLaughlin, Johnny ...

