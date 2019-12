Ponte Morandi | botta e risposta fra Toti e il sottosegretario Traversi

Leggi la notizia su firenzepost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Mentre si cerca di rimediare ai disagi patiti dai genovesi per il crollo del, la politica non trova di meglio da fare che leticare fra opposte fazioni, e il là viene da un esponente grillino del governo giallorosso

Mov5Stelle : 'È Natale, ma vi invito a leggere la lettera dei parenti delle 43 persone che hanno perso la vita su quel maledetto… - NicolaMorra63 : I cittadini chiedono che lo #Stato intervenga per quanto successo a #Genova per il crollo del ponte #Morandi. - matteorenzi : Se qualcuno vuole revocare la concessione ad Autostrade per la vicenda del ponte Morandi si presenti in Parlamento… -