LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 46-40 | Serie A basket in DIRETTA | tentativo di fuga

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-40 Si chiude qui il primo tempo di gioco. 46-40 Magia di Teodosic che trova una linea di passaggio clamorosa per il taglio di Hunter. 44-40 Rodriguez realizza altri due tiri liberi. 44-38 Contropiede dichiuso dall’appoggio al vetro di Gaines. 42-38 Tripla di Ricci sullo scarico di Markovic. 39-38 Markovic preciso dalla lunetta. 37-38 Tap-in a rimbalzo offensivo di Biligha. 37-36 Ghiaccio nelle vene anche per Teodosic. 35-36 Rodriguez va in doppia cifra grazie a due liberi. 35-34 Assist spettacolare di Markovic per l’appoggio di Hunter. 33-34 Allunga il terzo tempo Gamble che spezza il parziale di 10-0 dell’. 31-34 Canestro sopraffino di Gudaitis che batte Gamble in post basso. 31-32 Tripla frontale di Cinciarini che vale il vantaggio! 31-29 Della Valle come sempre chirurgico a cronometro ...

zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 24-20 Serie A basket in DIRETTA: primo quarto di grande intensità! - #Virtus… - zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 24-20 Serie A basket in DIRETTA: primo quarto di grande intensità! - #Virtus… - PaoloDiDomizio : RT @DaRonz82: Virtus Bologna vs Olimpia Milano, live su @radiobolognauno #RadioBasketCity #basket -