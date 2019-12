LIVE Sci alpino oggi | le gare del 29 dicembre in DIRETTA | Mikaela Shiffrin prima a Lienz

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.28: Bella gara per tre quarti per la svizzera Danioth che perde tantissimo con un ritardo di 1″44 da10.27: L’austriaca Huber si inserisce alle spalle di irene Curtoni con 1″74 di ritardo: è 13ma 10.24: La tedesca Ackermann disputa una discreta gara ed entra nella top ten con 1″32 di ritardo da: è nona 10.22. La norvegese Lysdahl non commette errori gravi ma perde progressivamente e conclude la sua prova al 12mo posto a 1″89 10.20: Buona prova della svizzera Michelle Gisin che si inserisce all’ottavo posto con 1″21 di ritardo 10.19: L’austriaca Gallhuber, dopo una buonaparte di gara, perde tanto nel finale e chiude ottava a 1″37 10.17: Duerr chiude al sesto posto con 99 centesimi di ritardo. Buona prova della tedesca 10.16: Aumenta il distacco di Irene Curtoni ...

