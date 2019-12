Leggi la notizia su agi

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il movimento dellehain difesa di Nibras Asfa, la ragazza palestinese che ha parlato dal palco durante la manifestazione romana del movimento. Sui social leghisti gira un 'meme' dal titolo 'asfalta la sardina' in cui vengono riportate le parole del segretario leghista in replica alla donna, nel corso della trasmissione 'Fuori dal coro'. "Senatore, creare un clima sociale in cui una donna non si sente libera, non è cristiano. Nibras è italiana, e da due settimane riceve minacce indicibili con numeri da record, così, per divertirsi, che lei le ha stimolato e fomentato - scrive, per le, Lorenzo Donnoli -. I cristiani amano ed aiutano il prossimo, utilizzano comprensione e l'altra guancia, i cristiani che vivono davvero la fede". Per poi aggiungere: "Per ora le uniche cose che ha asfaltato, ...

SkyTG24 : Le #Sardine di #Milano hanno organizzato un flash mob in contemporanea con il congresso della #Lega ?? - fisco24_info : Le Sardine hanno scritto una lettera a Matteo Salvini: Il movimento delle Sardine ha scritto a Matteo Salvini in di… - ocagiulietta : RT @Loretta88197243: Sono due giorni che twitto e ritwitto questo post ma pochissimi hanno dato un consenso...sardine dove siete?? IO CI SA… -