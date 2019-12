Frenate improvvise | spuntano i cartelli in metro a Milano | “Il treno potrebbe frenare

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dopo gli annunci audio delle scorse settimane, su alcune linee dellemilanesi sono stati apposti deiche invitano i passeggeri a reggersi ai sostegni visto che "i trenirobruscamente". Si tratta di un'iniziativa nata dopo i numerosi episodi di bruscheinpolitana che hanno causato negli ultimi mesi diversi feriti.

