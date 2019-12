Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle zeppole

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 dicembre 2019) Natali eri passata ma s’aspittava il Capudanna. In Cummissariata c’eri un ariata linta come il vecia riplaie che ci stevi cu la tilivisiona bianhe e nira: tutti parivano ictoplasme di si stesse, Muntilbano eri come solita a firmari carta e pinsava ad un filme de Vudia Allina che aviva vista sulla Nettaflicsa: Dainna Kitona che diciva che pulizia eri sinonima di buricrazie. Haviva rationa… L’idilla cinefilia fu nterrutta dall’intrata macari chiù pisanta di Catarelli che si scusai con la sulita furmula: “Mi sciddricai”. Muntilbano: “Catarelle che voia?”. Catarelle: “Non ci stavi nisciuno voia, dutturi?”. M:”Allura che ci stavi?”. C: “Vi stavi che c’eri un signuri ma se ne annai… “. M: “E allura pirchia mi scassa la minchia?”. C: “Mi riscusassi ancura dutturi ma ia mi eri scurdata di daricia li auguria”. M: “Veru è, auguria macari a tia, Catarè”. C: “Gratia, dutturi: macari alla signurina ...

