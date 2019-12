Buon anno ‘sardinico’ a tutti!

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Si avvicina la fine di unmolto difficile per la politica italiana: la caduta del primo governo Conte, poi la nascita del secondo governo retto ancora da Conte e appoggiato da M5S, Pd, Leu, poi Italia Viva. Un cammino complicato dalla difficile coabitazione tra due partiti (cinquestelle e dem) che si sono a lungo combattuti, considerandosi vicendevolmente incompatibili e alternativi. Eppure passo dopo passo questo governo ha varato la manovra finanziaria e si appresta a compiere una approfondita ricognizione sul percorso successivo per scrivere riforme più incisive che rilancino un’economia perennemente in difficoltà. Una delle novità più significative di questo governo è rappresentata proprio dalla figura del Presidente del Consiglio, salito in testa ai sondaggi per la sua indubbia capacità di tenere le redini del governo in una temperie non semplice. Un personaggio, quello ...

