Basket e solidarietà | giù il sipario sulla prima edizione di “a Natale un canestro per… “

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiConclusa la“aun” organizzato dall’ASD Magic Team’92 che si è tenuta venerdì 27 dicembre presso la palestra del liceo P. Giannone di Benevento. Una giornata dedicata allo sport in cui i bambini hanno scoperto come lo sport diventa speranza in Kenya grazie all’opera dell’associazione Samburu Smile. Tante l’emozioni che hanno provato nello scendere in campo le tre squadre appartenenti alla categoria esordienti, per i nati 2008/09. Insieme ai padroni di casa sono scesi in campo la Pino CorvoSchool di Battipaglia e l’EnjoyArzanese. Il momento clou è stato quando nel pomeriggio la palestra si è trasformata in un cinema dove sono state mostrate ai bambini le immagini e i video dell’operato in Kenya. Lo stupore e la curiosità scaturita nei bambini nella scoperta di questa nuova realtà è stata immensa. Il ...

LIRATV : #Basket e solidarietà: vecchie glorie #Salerno organizzano partita-evento: Una partita tra… - LIRATV : Basket e solidarietà: vecchie glorie Salerno organizzano partita-evento #basket #salerno #solidale #cronaca… -