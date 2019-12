Uscita GTA 6 non troppo lontana? Le indiscrezioni di fine anno

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 28 dicembre 2019) Quando si tratta un argomento come GTA 6 è impossibile riuscire a contenere il chiacchiericcio che si genera in rete. Il web non manca infatti di alimentare – ormai quotidianamente – le speranze dei videogiocatori, con nuoveche si accavallano senza sosta. Giustificabile, se si pensa che in sostanza parliamo di una serie che con il suo quinto capitolo ha venduto forse più di tutti nella storia dei videogiochi, forte delle sue oltre ceno milioni di copie piazzate (probabilmente è secondo solo a Minecraft, ndr). Quando si potrà quindi beneficiare di un nuovo capitolo della serie, vale a dire dell'ambito GTA 6? amazon box="B00KXX4UV4" GTA 6 dietro l'angolo? Gli ultimi rumor fben sperare Si sa, i tempi di lavorazione di ogni nuovo episodio del franchise targato Rockstar Games sono sempre estremamente prolissi. Nulla di strano, vista l'estrema qualità che ...

