Uomini e Donne | Carlo Pietropoli e Cecilia si baciano Le anticipazioni

(Di sabato 28 dicembre 2019)baciaZagarrigo Oggi si è registrata una nuova puntata del Trono Classico che, da un po’ di anni a questa parte, non riesce a raccogliere i risultati della sua controparte Over. Che sia arrivato il momento di dire addio ai tronisti? Sta di fatto che oggi asi è baciato conZagarrigo in un’esterna molto intensa. Stando alleriportate dalle talpe de IlVicolodelleNews il tronista è riuscito a entrare talmente in confidenza che alla fine lei si è lasciata andare a un bacio. Sembra proprio che i due stiano costruendo qualcosa di veramente solido. Neanche a dirlosi è detta molto contenta di come si sta procedendo il suo terzo percorso asi scusa a. Marianna criticata dalle corteggiatrici In una delle ultime ...

