Traffico Roma del 28-12-2019 ore 12 | 30

(Di sabato 28 dicembre 2019) SI MANTIENE REGOLARE ILLUNGO IL RACCORDO ANULARE. ANCHE IN CITTÀ NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DIFFICOLTÀ. SOLO UN INVITO ALLA PRUDENZA IN ZONANINA, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL PONTE DELLE SETTE MIGLIA. MANIFESTAZIONE CON CORTEO, IN CORSO IN LOCALITÀ TRAGLIATELLA OSTERIA NUOVA. CHIUSA ALVIA BRACCINENSE TRA VIA DI TRAGLIATELLA E VIA ANGUILLARESE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. LA CONCLUSIONE INTORNO ALLE 13 CIRCA. ALTRA MANIFESTAZIONE AIN ZONA BOCCEA, IN PIAZZA GIURECONSULTI, IL TERMINE E PREVISTO PER LE 13.30. POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. CHIUSA DALLE 8 DI QUESTA MATTINA, PER LAVORI STRAORDINARI DI PULITURA, VIA EDMONDO DE AMICIS NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DIVIETO ANCHE SU TUTTO IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER LE ...

