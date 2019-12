Sci alpino | Dominik Paris è primo in classifica generale di Coppa del Mondo! Un azzurro

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019)è balzato in testa alladelladel Mondo 2019-2020 di sci! L’altoatesino ha vinto la seconda discesa libera di Bormio, si è replicato dopo l’apoteosi di ieri sulla Stelvio e ha così guadagnato la vetta della graduatoria overall, quella che mette insieme i risultati ottenuti in tutte le specialità. Ora l’non si nasconde più dietro un dito: il sogno di conquistare la Sfera di Cristallo è più vivo che mai, non sarà facile contrastare gli specialisti delle prove tecniche ma il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per provarci e per cercare di un’impresa che entrerebbe davvero nella storia dello sport alle nostre latitudini. Era da quasi 25 anni che un italiano si ritrovava nella posizione di leader della! L’ultimo a riuscirci? Alberto Tomba, proprio a Bormio: era il 19 marzo ...

