Migranti | 32 persone salvate dalla Alan Kurdi sbarcheranno a Pozzallo

(Di sabato 28 dicembre 2019)i 32- tra cui una donna incinta di 7 mesi - soccorsi venerdì, nave della Ong Sea Eye. Lo ha reso noto il Viminale, spiegando che "la decisione di assegnare il porto sicuro è stata assunta tenendo conto della presenza a bordo diin condizioni di vulnerabilità, per alcuni dei quali è stata anche chiesta l'evacuazione medica". La Commissione europea ha già avviato, su richiesta dell'Italia, la procedura per il ricollocamento deisulla scorta del pre-accordo di Malta. “Alcuni non mangiano e non bevono da 3 giorni” Sulla nave della Ong, come spiega anche il medico a bordo in un video pubblicato su Twitter, ci sono 10 minori - il più piccolo di sei mesi -, e cinque donne, di cui una incinta di 7 mesi. La maggior parte di loro, dice, “non mangia e non beve già da 3 giorni”. Sul profilo della Ong, nel pomeriggio, è ...

