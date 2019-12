Martina Nasoni | «L’amore difficile ai tempi dei social»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 28 dicembre 2019)Quando un anno si chiude è tempo di bilanci., 21 anni, nata a Terni, il 2019 lo archivia come «pieno, pienissimo». A febbraio, ricorda, c’è stato Irama che sul palco di Sanremo l’ha resa La ragazza con il cuore di latta («l’avevo conosciuto l’estate precedente, gli ho raccontato della mia cardiomiopatia ipertrofica e del pacemaker messo da ragazzina»); a inizio giugno ha vinto la 16esima edizione del Grande Fratello («un tempo mia madre lo guardava per addormentarsi, dopo è passata a guardare me, fino alla vittoria: 100 mila euro con cui voglio prima di tutto aiutare loro, i miei genitori»). Da lì i passaggi in tv, i, la strada da influencer (quasi 300 mila follower) e tutto quello che arriverà. Come il debutto nella webserie Instalovers, la prima serie italiana pensata e ...

