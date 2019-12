Lorella Cuccarini e Alberto Matano salutano il pubblico de La vita in diretta | si torna

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di sabato 28 dicembre 2019) Lunedì e martedì tra un preparativo e l’altro per il Capodanno, vi renderete probabilmente conto che Lainnon è in onda! La Rai ha deciso di dare qualche giorno di riposo anche ache si godranno le loro famiglie per chiudere in bellezza l’anno. Lainquindi non andrà in onda il 30 dicembre, il 31 dicembre e il primo gennaio 2020. Siil 2 gennaio con ladel programma di Rai 1 che ha chiuso benissimo l’anno. L’ultima puntata de Lainin onda nel 2019, complice anche l’assenza di concorrenza sulle altre reti, ha segnato uno dei migliori dati di ascolto della stagione. E nella puntata dal sapore natalizio e festoso,, hanno voluto salutare ildando l’arrivederci al nuovo anno. LAINCHIUDE I BATTENTI: ...

AngeloMorello20 : @vitaindiretta @LCuccarini @albmatano @RaiUno Lorella Cuccarini sei stata brava come ballerina ma come conduttrice sei mediocre - yeahitsmicky : @MaurizioAlbiati beh io vedo solo Lorella Cuccarini sul tuo profilo come una fissazione - yeahitsmicky : @MaurizioAlbiati e tu saresti lo stalker di Lorella Cuccarini che la difendi? -