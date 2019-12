Digiuno tra Natale e Capodanno? Assolutamente no! Ecco i consigli del nutrizionista per

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Cenone e pranzo disono ormai un ricordo, ma l’altra grande ‘abbuffata’ di questo periodo si avvicina, quella di. Ma è davvero necessario sacrificare momenti conviviali come questi per mantenere la linea? Certo che no. E’ sufficiente sfruttare alcune giornate per disintossicarsi. “o una ‘giornata verde’, ad esempio il 29 o il 30 di dicembre, in cui non si devono consumare proteine, ma solo verdure o grassi vegetali ‘buoni’, che si trovano ad esempio nell’avocado o nelle noci. In questo modo si contribuisce a ridurre i livelli di ormoni come l’insulina e l’Igf-1, che si alterano nel momento in cui si subiscono squilibri glicemici, i quali sono responsabili a loro volta dell’instaurarsi di uno stato infiammatorio“, spiega all’Adnkronos Salute la biologa...

EloC16 : Sono rimasta sconvolta dalla storia di Irma Grese, meglio conosciuta come “la Bella Bestia“ di Auschwitz, tra le do… - Dania : Un giorno la scienza spiegherà cosa succede al cervello in quei 30 minuti tra “oggi digiuno assoluto” e “è avanzata… - AvisMortara : ??Dormi tranquillo fino alle 8.30 ?? ??Rimani a digiuno, la colazione te la offriamo noi dopo ?? ??Vieni a trovarci t… -