CorMez: il punto sui rinnovi del Napoli. Intensificati i contatti con entourage di Allan (Di sabato 28 dicembre 2019) Gennaio sarà un mese importante per i rinnovi in casa Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle situazioni ancora in bilico. Per Luperto e Gaetano sembra già tutto deciso, mancano solo le firme. Anche per Maksimovic l’intesa è ormai quasi raggiunta. Si discute ancora della clausola per Milik e Zielinski, mentre per Allan qualcosa si muove e la trattativa sembra entrata nel vivo. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Sarà un mese di gennaio importante per gli azzurri tra rinnovi e mercato in entrata. Luperto e Gaetano hanno gli accordi già impostati, per Maksimovic l’intesa è vicina, Milik e Zielinski rappresentano per il Napoli i profili da cui ripartire ma per entrambi non c’è ancora l’intesa sulla clausola rescissoria e su altri dettagli, per Allan il Napoli ha intensificato i contatti con il suo entourage”. L'articolo CorMez: il punto sui rinnovi del ... Leggi la notizia su ilnapolista

