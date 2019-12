Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dramma nel giorno di: un senzatetto di 66 anni è statola notte a, in provincia di Varese,in cui viveva. All’interno del veicolo, ora posto sotto fermo amministrativo, sono stati ritrovati un fornelletto, alcuni vestiti e avanzi di cibo. Non è chiaro se l’siadi freddo o per altre cause. Intanto le onlus della zona si sono attivate per evitare che accadano altre tragedie analoghe. Undi 66 anni è stato, in provincia di Varese, nella sua auto parcheggiata nei pressi di una stazione di servizio. Le cause del decesso potrebbero essere riconducibili al freddo patito dall’, che risulta essere un senzatetto e che viveva dunque in quell’automobile in cui è statosenza vita. Il suo cadavere è stato scoperto da un giovane che stava per fare benzina. Tutta una vita in un ...

LimeMagazineU : Busto Arsizio, tragedia a Santo Stefano: uomo trovato morto nell’auto in cui era costretto a vivere… - Jambonet1 : RT @GiancarloDeRisi: Manteniamo migliaia di migranti, ma gli italiani poveri senza casa muiono all'improvviso nei loro rifugi di fortuna. Q… - ritacuzzotti : RT @25O319: Vergogna. Lasciare in queste condizioni un uomo. Cosa ha fatto il comune? Cosa fa lo stato per queste persone? Cosa stiamo face… -