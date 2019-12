Vidal denuncia il Barcellona | il motivo E l’Inter aspetta

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ilper il mancato pagamento di alcuni bonus: la risposta del club blaugrana e il ruolo dell’Inter Arturoserve un nuovo assist all’Inter, a pochi giorni dall’inizio del calciomercato invernale. Il centrocampista cileno avrebbeto ilper il mancato pagamento di alcuni bonus per una cifra pari a 2,4 milioni di euro. Come riportato dal quotidiano iberico ABC, il club blaugrana sostiene di non essere tenuto a pagare l’importo e afferma chestia forzando la sua cessione. Leggi su Calcionews24.com

