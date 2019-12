The Witcher | il principale cambiamento di Geralt di Rivia è colpa di Henry

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La differenza sostanziale tra ildidei romanzi e quello della serie Netflix Theè dovuta all'interpretazione del protagonistaCavill. Ladifferenza nel personaggio didinella serie Netflix ThediCavill. L'interprete di, con la sua performance, è responsabile deldel personaggio rispetto ai romanzi. Come ha spiegato la showrunner Lauren S. Hissrich, "il pubblico immaginacome un personaggio stoico, ma in realtà nei libri parla moltissimo. Anche nella prima versione del primo episodio lo facevo parlare moltissimo. Quando eravamo sul set e poi in sala di montaggio abbiamo capito che non avevamo bisogno di quel fiume di parole.Cavill ha portato profondità e ha dato vita ...

