Sagna | «Ibrahimovic fortissimo Lukaku un mostro»

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il difensoreha parlato di, prossimi rivali all’ombra del Duomo con le maglie di Milan e Inter Bacaryha commentato il ritorno di Zlatanal Milan: «È, vuole fare sempre gol. In MLS ha fatto bene, ha cambiato i Galaxy e farà la differenza in Italia. Per lui giocare a calcio è una cosa naturale, ha voglia di lavorare e vincere». «Per questo gioca ancora a calcio nonostante i 38 anni.? È un, in Inghilterra ha avuto qualche momento difficile, ma ora sta mostrando a tutti che giocatore è. Per me è uno dei migliori attaccanti al mondo», ha concluso il difensore ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com

