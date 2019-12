Neonato scosso in culla | i medici | Non c' è più attività cerebrale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Il bimbo di 5 mesi, ricoverato in coma a Padova dopo essere statodalla mamma per calmarlo, non presenta più flusso sanguignoNon presenta più alcunaildi 5 mesi che da sabato scorso è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Ilè finito in coma dopo essere statocon forza dalla madre che voleva soltanto calmarlo e farlo dormire. Era stata la donna, una 29enne di Mestrino, a spiegare quanto accaduto: il piccolo non aveva intenzione di addormentarsi e continuava a piangere da ore; così, per cercare di farlo stare tranquillo, lo aveva preso in braccio eto. Ma uno di quei movimenti dolci è stato fatto con troppo vigore, tanto che il piccolo ha smesso poco dopo di respirare. I genitori hanno dato l'allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze ...

