Montezemolo promuove Leclerc: “Può vincere e diventare un fuoriclasse” (Di venerdì 27 dicembre 2019) L’intervista di Montezemolo ai microfoni di Sky Sport: “Vettel? Quando i contratti sono in scadenza la situazione si fa delicata”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni di Sky Sport per Luca Cordero Montezemolo. L’ex presidente della Ferrari ha commentato la situazione della Rossa “Speravo in un risultati diverso nell’ultima stagione viste le premesse iniziali e le prove invernali ma purtroppo in questo sport ci sono delle variabili che non sempre si possono calcolare“. Un periodo non semplice a Maranello: “Dispiace vedere questa situazione in casa Ferrari. Fino agli anni scorsi la squadra era in lotta per vincere il titolo fino all’ultima gara. Ora, invece, non è più così. Io ero riuscito a mettere insieme un team molto forte. Ma sono sicuro che l’anno prossimo la Rossa lotterà per vincere il Mondiale come la ... Leggi la notizia su newsmondo

