Messico e Bolivia a rischio crisi diplomatica

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo lacausata dall’asilo momentaneo concesso all’ex presidente dellaEvo Morales le scorse settimane, la tensione traè aumentata ulteriormente nelle ultime ore. Le forze armatene stanno presidiando l’ambasciata messicana nella capitale sudamericana in modo importante, anche con l’ausilio di droni. Un duro atto di sfida da parte di La Paz, che ha provocato le proteste da parte delche ha ritenuto eccessiva la misura presa nei suoi confronti. Per il momento non sembra che la questione si possa mobilitare, con i Paesi fermi sulle proprie posizioni e gli ambasciatori messicani spiazzati dalla decisione della, nonostante la richiesta di contatti da parte del ministero degli esteri messicano. Le pressioni americane Dopo le dimissioni da parte di Morales lo scorso novembre a cui è seguita la promessa ...

cubainforma : New post: Bolivia: l’ambasciata del Messico assediata dalla polizia - Granma_it : #Bolivia : l’ambasciata del Messico assediata dalla polizia - HellordM : RT @GenCar5: 1/2 È bastato che il #Messico ponesse l'accento sulla situazione dell'ambasciata a #LaPaz in #Bolivia (dove sono rifugiati var… -