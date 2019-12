Maxi tamponamento sull’autostrada A26 | chilometri di coda e traffico in tilt

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lo schianto lungo l’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia e Masone, in direzione Ovada, nella città metropolitana di Genova. Anche se fortunatamente nello schianto non risultano feriti gravi, l’incidente ha costretto le autorità a chiudere l’intero tratto per circa un’ora generando lunghe code die caos alla viabilità.

Majden3 : RT @askanews_ita: Le spaventose immagini del maxi-tamponamento in Usa con 69 automobili - lillydessi : Maxi tamponamento in Virginia: 69 auto coinvolte e 51 feriti - lillydessi : Maxi tamponamento in Virginia: 69 auto coinvolte e 51 feriti -