Maltempo | arriva aria polare | temperature 10 gradi sotto media

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Alessandro Ferro Sabato e domenica le due giornate più fredde con nevicate anche in pianura su zone adriariche centro-meridionali, Calabria e Sicilia. Da lunedì nuovamente alta pressione e clima mite E' in arrivo il gelo: le regioni adriatiche e quelle meridionali sperimenteranno due-tre giorni di inverno vero, quello che è praticamente mancato finora sul nostro Paese. Nevicherà anche in pianura dalle Marche alla Puglia, a quote collinari su Calabria e Sicilia. Il freddo si farà sentire ovunque ma al Nord e sulle regioni tirreniche prevarranno cieli sereni. L'impulso gelido che in questo momento "corre" sull'Europa orientale in attesa di sfociare sulle nostre regioni, ha origine sul nord della Scandinavia e viene scaraventato verso sud a causa di una forte rimonta dell'alta pressione distesa in modo obliquo dalla Penisola Iberica alla Scandinavia. Cosa dobbiamo ...

