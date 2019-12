La Libia | a quindici minuti di MIG da noi E l’Italia resta a guardare

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Scommettiamo che il parlamento turco darà immediatamente il consenso all’invio di truppe in? Beh, se è vero che El Serraj (il leader di Tripoli “legittimo”, che pensava che Italia e Europa lo avrebbero aiutato) si è messo d’accordo con la Turchia per consentirgli, in cambio di aiuto militare, di trivellare in acque territoriali libiche, è una scommessa facile. E scommettiamo pure che la Russia, che invece aiuta Haftar, il leader di Bengasi, allungherà le mani sullacome ha fatto con la Siria? E che magari alla fine si metterà d’accordo con la Turchia – “Tu trivelli a mare e io mi prendo i giacimenti di terra, ena ENI va a quel paese”? Perché vedete, Russia e Turchia non fanno i “cavalieri bianchi” delle fazioni contrapposte in Medio Oriente per puro altruismo: giocano la partita dell’influenza geopolitica sull’intera zona ricca di energia. Approfittando della ...

