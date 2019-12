Incidente aereo in Kazakistan | terminate le operazioni soccorso | “fortunatamente i

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ledisul luogo dell’vicino ad Almaty: il capo del dipartimento Emergenze ha riferito che il velivolo della compagnia kazaka Bek Air – un Fokker-100 – si è schiantato poco dopo il decollo in una zona residenziale su un edificio vuoto, perché in costruzione. “Fortunatamente“, ha precisato il funzionario, “i serbatoi del carburante non sono esplosi“. Il volo, con 98 persone a bordo di cui 5 membri dell’equipaggio, era decollato da Almaty, ed era diretto verso la capitale Nursultan quando ha perso quota, precipitando. Il bilancio provvisorio dell’è di almeno 15 morti e oltre 60 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Il presidente del, Kassym-Jomart Tokayev, ha proclamato per domani una giornata di lutto nazionale.L'articoloin: ...

emergenzavvf : Provare la tempestività e la capacita’ di coordinamento fra le forze: sono gli obiettivi testati nella simulazione… - mauriziocanetta : #permattinieri Israele. Netanyahu resta largamente leader del Likud. Iraq. Dimissionario il presidente Salih. Kazak… - LLenaat : RT @RaiNews: A bordo del Fokker 100 della Bek Air quasi 100 persone. Almeno 15 i morti #Almaty #Kazakhstan -