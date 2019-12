I robot marini che aiutano a ripopolare le barriere coralline (Di venerdì 27 dicembre 2019) Appena un anno dopo la presentazione di LarvalBot, il primo drone subacqueo in grado di disperdere le larve dei coralli per dare nuova vita alle barriere in difficoltà, lo stesso team di ricercatori ci presenta LarvalBoat, il suo fratello maggiore, in grado di compiere il lavoro su ampia scala. Si parte da vere e proprie incubatrici galleggianti, isolotti gonfiabili dove lo sviluppo delle larve avviene in modo controllato e protetto, per poi disseminarle lungo la Grande barriera. Avere a disposizione un drone più grande aumenta la portata del lavoro e permette di risparmiare tempo e ampliare il raggio d’azione. Guarda da vicino come funziona, in questo video. (Credit video: QUT) I robot marini che aiutano a ripopolare le barriere coralline Wired. Leggi la notizia su wired

