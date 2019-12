“Ha una brutta malattia” Il dramma dell’ex volto di Uomini e Donne

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sono lontani i tempi in cui Martina Luchena scendeva le scale diper conquistare il cuore del tronista Riccardo Gismondi. Oggi l’influencer, nonostante sia costantemente presente sui social, non parla spesso della sua vita privata e della sua famiglia. Nel giorno di Natale però la Luchena ha voluto fare gli auguri ai suoi follower, facendo unatica rivelazione sulla salute della mamma: “Buon Natale da Noi! Otto mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quellamalattia. Quel brutto male che preferisco non nominare”. Con queste parole l’ex corteggiatrice ha rivelato dei difficili momenti vissuti dalla madre, che nel mese di aprile ha scoperto di avere un tumore. Martina Luchena ha aperto il suo cuore ai fan, infrangendo la promessa fatta di tenere nascosto il difficile momento.“Mi sono ...

