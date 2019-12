Gianluigi Paragone e la lista di quelli che non rendicontano nel M5S

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019)cerca disperatamente da qualche tempo di farsi cacciare dal MoVimento 5 Stelle. Il senatore infatti non ha votato la fiducia al governo Conte Bis in più occasioni ma, al contrario di De Falco, non è stato cacciato a dimostrazione che nel M5S uno vale uno ma qualcuno vale più di qualcun altro. E dopo aver annunciato nei giorni scorsi che Luigi Di Maio non è più il Capo Politico del M5S, oggi ha pubblicato sul suo profilo un video in cui elenca i grillini che nonpiù sottolineando invece che lui è in regola.e ladiche nonnel M5S “Acunzo, Aprile, Cappellani, Del Grosso, Dieni, Fioramonti, che lo hanno anche fatto ministro, Frate, Galizia, Grande, Lapia, Romano, Vacca, Vallascas…”, dice facendo quasi un appello a metà tra formazione calcistica e chiamata a votare. Poi tocca anche ai senatori: ...

