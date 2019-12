Elettra Lamborghini sposa Afrojack | l' annuncio su Instagram

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Una lieta notizia scuote il primo giorno di vacanza non vacanza durante le festività natalizie:sposerà il fidanzato. Ad annunciarlo è la stessa giudice dell'ultima edizione di The Voice of Italy, postando anche le foto dell'anello.La nipote di Ferruccioscrive sul social: "Il mio migliore amicomi ha chiesto dirmi ... è la persona più dolce e affettuosa che abbia incontrato nella mia vita e l'unico uomo che io possa realmente chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell'aver trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me. La gente dice: 'Quando è la persona giusta lo senti'. Io lo sento dall'inizio, che sarà così per la vita". Una dichiarazione d'amore struggente lontana anni luce dall'immagine della ragazza trasgressiva di Pem Pem, anche se ...

imironicc : Elettra Lamborghini si sposa e dà inizio ai matrimoni famosi nel 2020 e se sarà l'anno dei matrimoni dei famosi io… - ileoceavs : Elettra Lamborghini si sposa, sto piangendo - ddonttouchmee : RT @clahahahah: ELETTRA LAMBORGHINI SI SPOSA IO NON VEDO L’ORA DI VEDERE IL MATRIMONIO TUTTO ROSA TUTTO LEOPARDATO TUTTO IMPERIALE STO ADOR… -