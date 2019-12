Code di mazzancolle tropicali ritirate | lotto a rischio chimico per valori di

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019)didal mercato perlegato a “di solfiti oltre i limiti di legge”. Il richiamo volontario per allerta sanitaria - riferisce il ministero della Salute sul suo sito web - riguarda un(1909413-0) del prodotto ‘di mazzancolla36/40’ a marchio ‘Luna nera’, importate dall’Ecuador.Ilè prodotto dalla Proexpo, Processadora y Esportadora de Mariscos S.A in Ecuador, Km 23.5 Via a La Costa Guayaquil Ecuador. Il numero d’identificazione dello stabilimento è 678. La data di scadenza indicata è aprile 2021 e l’unità di vendità è 5 libbre/2,27 kg; netto 4,75 libbre pari a 2,16 kg.

