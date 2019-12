Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiNegli ultimi mesi, i Reparti dipendenti dal Comando provinciale della Guardia di Finanza dihanno scoperto ben 80 “” deldi, tra cui lavoratori in nero,e venditori abusivi “storici” che operano nei pressi della Reggia vanvitelliana. Di questi 64 illegittimi beneficiari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria mentre nei restanti 16 casi è scattata neiconfronti la segnalazione all’Inps per farli decadere dalla riscossione del contributo pubblico. Complessivamente sono stati 255 i componenti dei nuclei familiari oggetto di controllo, che sono poi risultati aver illegittimamente richiesto e percepito il sussidio in parola per un danno alle casse dello Stato stimabile in oltre 200.000 euro, calcolando solamente le somme già materialmente percepite. I risultati ottenuti, che testimoniano una ...

ViviCampania : Caserta, scoperti 80 furbetti del reddito di cittadinanza: tra loro contrabbandieri e abusivi storici -… - anteprima24 : ** ##Caserta, scoperti 80 furbetti del reddito di cittadinanza: tra loro contrabbandieri e abusivi storici **… -