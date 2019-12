Caos Atlantia | si fa avanti Crt | «Fondazione pronta a mediare»

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 27 dicembre 2019) A pochi giorni dalla chiusura degli Stati Generali che «sono stati l’occasione per fare il punto dopo 25 anni di attività e programmare il futuro», il presidente dellaCrt Giovanni Quaglia delinea le prospettive dell’ente

claudioit961 : RT @fabbonas: “Giggino stai sereno” ci penseranno i compari di Atlantia a far cadere il governo giallorosso.. certi amici storici del Pd e… - Ariel2575 : RT @fabbonas: “Giggino stai sereno” ci penseranno i compari di Atlantia a far cadere il governo giallorosso.. certi amici storici del Pd e… - fabbonas : “Giggino stai sereno” ci penseranno i compari di Atlantia a far cadere il governo giallorosso.. certi amici storici… -