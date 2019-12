Bollette | l’Autorità per l’Energia | “Nel primo trimestre 2020 luce a -5 | 4% e gas a +0 | 8%”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nei primi tre mesi delledell’elettricità costeranno il 5,4% in meno, mentre quelle del gas subiranno un leggero aumento dello 0,8% per la famiglia tipo in tutela. Sono i dati comunicati dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambienta (Arera). Variazioni dovute al “forte calo del fabbisogno per gli oneri generali”, al “contenimento delle tariffe regolate di rete (trasporto e distribuzione)” e alle “basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso”, spiega la stessa Autorità. La conseguenza è che nei 12 mesi che vanno da aprile 2019 a marzo“il risparmio complessivo per la famiglia tipo per elettricità e gas è di circa 125 euro“. L’Unione nazionale consumatori (Unc) stima che se le tariffe rimarranno costanti per tutto il, “per una famiglia tipo significa pagare 30,5 ...

